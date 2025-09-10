A baleset miatt az autópálya forgalmát megállították, 8-9 kilométeres torlódás alakult ki.
Az ügyben hatósági vizsgálat indult.
Egy Somogy megyei beruházásnál tartott sajtótájékoztatót Jakab Péter és Steinmetz Ádám. Szerintük a Fidesz akarja elhallgattatni őket.
Átvágott egy gázvezetéket egy munkagép Cegléden - közölte a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője hétfőn az MTI-vel.
Elaludt? Vagy csak fáradtan ült fel a járművére? Elkalandozott a figyelme?
Halálos baleset történt az egyik visontai bányában, egy munkagépet kezelő ember vesztette életét. Az eset körülményeit a rendőrség büntetőeljárás keretében vizsgálja - közölte Kovács Nikoletta, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
A borzalmas munkabaleset egy szőlészeti telepen a Borsod megyei Bükkaranyoson. A tragédia idején hárman dolgoztak az üzemben, azonnal hívták a mentőket. A roncsolt végtagot a tűzoltók segítségével tudták kiszabadítani, a mentők csak ezután vihették a súlyosan sérült nőt a miskolci kórházba - írja az ATV.hu.
Egy gyerekeket szállító autóbusz ütközött hátulról egy munkagépnek a 43-as számú főúton Makó közelében péntek délután.
Nyíregyháza külterületén, a Rezeda utcában munkálatok közben egy csontvázat fordított ki a földből egy munkagép. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensének tájékoztatása szerint a rendőrség lakossági bejelentés alapján kezdett kutatni a nyírségi nagyváros egyik külterületi ingatlanán.
Életét vesztette egy férfi Kabán, akin egy munkagép hajtott át kedd este - közölte a Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője.
Kijavították az átvágott gázvezetéket péntekre abban a gyáli útkereszteződésben, ahol előző nap munkagép okozott gázömlést. Az érintett körülbelül ötszáz lakásba folyamatosan kapcsolják vissza a gázt - közölte a Pest megyei katasztrófavédelem szóvivője.
Föld alatti gázvezetéket szakított át egy munkagép Fegyverneken, a Szent Erzsébet úton, a gáz folyamatosan áramlik a szabadba, a műszaki mentést a szolnoki hivatásos tűzoltók végzik - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
Átvágott egy 32 milliméteres gázvezetéket egy munkagép Ásotthalom központjában - közölte szerda kora délután a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
A Hungária körúton, az 1-es villamos felújításán dolgozó munkagépnek rohant egy autó Zuglóban.
Munkavégzés közben átvágtak egy gerincvezetéket szombaton délelőtt Pilisvörösváron, a Sas utcában. A szivárgó gázvezeték 100 méteres körzetét kiürítették - közölte a Pest megyei katasztrófavédelem szóvivője.
Hárman megsérültek, amikor egy munkagép és egy kamion összeütközött a 8-as főút várpalotai szakaszán - tudta meg a HavariaPress.