Munkagép szakította le egy asszony kezét Borsodban

A borzalmas munkabaleset egy szőlészeti telepen a Borsod megyei Bükkaranyoson. A tragédia idején hárman dolgoztak az üzemben, azonnal hívták a mentőket. A roncsolt végtagot a tűzoltók segítségével tudták kiszabadítani, a mentők csak ezután vihették a súlyosan sérült nőt a miskolci kórházba - írja az ATV.hu.