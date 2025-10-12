Kigyulladt egy munkagép Nyíregyházánál, megsérült a felsővezeték, nem járnak a vonatok az egyik vonalszakaszon

Nyíregyházánál végzett műszaki mentés és a felsővezeték helyreállítása miatt – várhatóan vasárnap kora délutánig – nem lehetséges a vonatközlekedés a Nyíregyháza-Nyírtelek vonalszakaszon, ezért pótlóbuszos utazásra és hosszabb eljutási időre kell számítani – közölte vasárnap a MÁV-csoport.
Azt írták: „Nyíregyházánál egy – külső vállalkozó – munkagépe kigyulladt éjszakai vágányszabályozás során. Mintegy 600 méteren megsérült a felsővezeték, ezért a helyreállításáig az érintett szakaszon szünetel a vonatforgalom.”
Hozzátették, Nyíregyháza és Nyírtelek között pótlóbuszok közlekednek a személyvonatok helyett, a Tokaj InterCityk helyett pedig Nyíregyháza és Görögszállás vasútállomások között szállítják pótlóbuszok az utasokat.
A 444 vasúttal foglalkozó oldalak alapján arról számolt be, hogy a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó V-Híd vágányszabályzó géplánca kapott lángra az érintett szakaszon az éjszaka folyamán, emiatt sérült a felsővezeték is.