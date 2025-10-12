Nyíregyháza;MÁV;felsővezeték;munkagép;kigyulladt;Mészáros Lőrinc;V-Híd Építő Zrt.;

2025-10-12 12:44:00 CEST

Kigyulladt egy munkagép Nyíregyházánál, megsérült a felsővezeték, nem járnak a vonatok az egyik vonalszakaszon

Úgy tudni, Mészáros Lőrinc cégének egyik munkagépe gyulladt ki. A MÁV szerint mintegy 600 méteren sérült a felsővezeték, az érintett szakaszon késésekre és pótlóbuszos közlekedésre kell számítani.