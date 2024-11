Családi és minibölcsik

Négyféle bölcsőde közül választhatnak a szülők januártól. A hagyományos mellett mini, munkahelyi, illetve családi bölcsődébe írathatják be három év alatti gyerekeiket. Megemelik a családi bölcsődék támogatását is 30 százalékkal, és a férőhelyeket is 47 ezerről 60 ezerre növelik.