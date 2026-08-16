Munkálatok miatt forgalomtorlódás alakult ki az M5-ös Röszke felé vezető oldalán Ócsánál

Az autópálya 32-es és 33-as kilométere között a belső sávba terelik a járműveket, emiatt több mint 5 kilométeres sor alakult ki. A torlódásban, a 30-as kilométernél három személyautó ütközött össze. A sérült járművek valamennyi forgalmi sávot elfoglalják, ezért jelenleg áll a pálya forgalma. A forgalmi akadályt az M0-s csomópontja előtt, a 22-es kilométernél Alsónémedi/Gyál csomópontnál lehajtva lehet elkerülni, a pályára Újhartyánnál lehet visszatérni.