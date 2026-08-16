Úgy tűnik, hogy a miniszterelnök nyugtával dicsérte a napot, ugyanis bő egy óra múlva már lángosozott a Veszprém megyei Köveskálon.
A forgalom elől továbbra is zárva marad a Margitsziget, ahova gyalog is csak az Árpád híd felől lehet bejutni, de a Népsziget és a Hajógyári-szigetet sem lehet megközelíteni.
Az autópálya 32-es és 33-as kilométere között a belső sávba terelik a járműveket, emiatt több mint 5 kilométeres sor alakult ki. A torlódásban, a 30-as kilométernél három személyautó ütközött össze. A sérült járművek valamennyi forgalmi sávot elfoglalják, ezért jelenleg áll a pálya forgalma. A forgalmi akadályt az M0-s csomópontja előtt, a 22-es kilométernél Alsónémedi/Gyál csomópontnál lehajtva lehet elkerülni, a pályára Újhartyánnál lehet visszatérni.
Február 20-tól a városközpont felé csak egy sávon lehet haladni a hídon. A Dél-Pest felé vezető oldalon továbbra is mindkét sávon lehet közlekedni.
Április közepén kezdődik a munka a Jászai Mari tér és a Markó utca között.
Az FGSZ Földgázszállító Zrt. hétfőn reggel végez majd ilyen, erős fény- és hanghatással járó munkálatot Dunakeszi és Gödöllő térségében - írja a hazai nagynyomású földgázszállító rendszer üzemeltetőjére hivatkozva az MTI.
Több napon át korlátozások lesznek Szegeden, a Szabadkai úti vasúti átjárónál - közölte a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatósága. A Bugac InterCity helyett vonatpótló buszok közlekednek.
Elhalasztják augusztus 24-ig a sávszűkítéssel járó felújítási munkát az M7-es autópálya fővárosi bevezető szakaszán.
Zajlanak a munkálatok Budapesten, a Budaörsi úton, ahol új kereszteződést alakítanak ki.
Forgalomkorlátozásra kell számítani csütörtökön az M0-s autóút és az M6-os autópálya csomópontjában a szeptemberi esőzések következtében kimosódott rézsű végleges helyreállítása miatt.
Útkarbantartási munkák miatt lezárták az M0 autóút belső sávját az M5-ös felé a 12-es kilométernél, emiatt több kilométeres torlódás alakult ki. Baleset miatt araszolnak a járművek az M7-es autópályán, Törökbálint térségében, ahol szombat délelőtt három személyautó ütközött a Balaton felé vezető oldalon, többen könnyebben megsérültek – közölte a Pest megyei katasztrófavédelem szóvivője.
Több beton burkolatlapot cserélnek ki az M0-s autóút keleti szektorában a Megyeri-híd felé vezető oldalon, az M3-as csomópontja előtt. A garanciális javítás miatt szerdától torlódásokra kell készülni - jelezte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetője.
Folytatódtak a burkolatfelújítási munkálatok az M0-s autóút keleti szektorában, ezért torlódásokra kell számítani - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetője.
Felújítás miatt a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) péntek estétől szombat estig lezárja a budai alsó rakpartot a Rákóczi híd és a Margit híd között - közölte a BKK.