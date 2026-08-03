Bántalmazták az M1, követték a vs.hu munkatársát

A munkája miatt megtámadták és bántalmazták az M1 egyik műsorvezetőjét - hangzott el az M1 aktuális csatornán kedd délelőtt. Borsa Miklóst Balatonfüreden támadták meg. Először azt kérdezték tőle, ő mondja-e a híreket, majd rárontottak és ütötték, közben azt ordították neki: "most hazudj!" A műsorvezető - mint mondták - a történtekhez képest jól van, de nincs olyan állapotban, hogy műsort tudjon vezetni, otthonában gyógyul.