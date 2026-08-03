Az augusztus második felében induló híradó irányítója sajtóinformációk szerint Mészáros Lőrinc egyik kiemelt cégénél dolgozott kommunikációs szakértőként. Új műsorvezetők is lesznek, egyikük, Borsa Miklós, korábban már volt a köztévé arca.
Visszatér a képernyőre Gundel Takács Gábor, aki egy éve mondott fel a köztévénél, azóta nem vezeti a Maradj Talpon-t. Most viszont bejelentette, hogy a TV2 Áll az alku című vetélkedőjének felvételeit készíti.
Ketten felmondtak a Music FM-nél, Horváth Szilárd és Balogh Tamás nem folytatja a Délutáni Road Show-t - értesült az Origo.
Új műsorvezetővel és új stábbal indul ismét a világ egyik legsikeresebb, százmilliók által nézett autós műsora, a BBC által gyártott és forgalmazott Top Gear.
A munkája miatt megtámadták és bántalmazták az M1 egyik műsorvezetőjét - hangzott el az M1 aktuális csatornán kedd délelőtt. Borsa Miklóst Balatonfüreden támadták meg. Először azt kérdezték tőle, ő mondja-e a híreket, majd rárontottak és ütötték, közben azt ordították neki: "most hazudj!" A műsorvezető - mint mondták - a történtekhez képest jól van, de nincs olyan állapotban, hogy műsort tudjon vezetni, otthonában gyógyul.
A BBC néhai sztárja több mint fél évszázadon át követett el szexuális visszaéléseket kiskorúak ellen - írja a Hír24.
Bánkódnak a népszerű amerikai késő esti talkshow rajongói: Jon Stewart a műsor keddi adásában bejelentette, év vége előtt otthagyja a Comedy Central csatornán futó The Daily Showt. Stewart szerződése idén szeptemberben jár le. A humorista nem közölte, mi az oka annak, hogy 17 év után befejezi, csupán annyit jegyzett meg: „Sem a műsor, sem a nézők nem érdemlik meg, hogy a műsorvezető akár kicsit is nyughatatlan legyen”.
Fél évre fizetés nélkül felfüggesztette esti híradójának felelős szerkesztői és műsorvezetői munkájából az amerikai NBC televízió Brian Willamst, aki valótlanul azt állította, hogy az iraki háborúban benne ült egy olyan helikopterben, amelyet eltalált egy páncéltörő gránát.
Az elsők között bocsátották el az állami médiából a tévés kulturális szerkesztőség három ismert műsorvezetőjét, Giró-Szász Krisztinát, Sipos Anna Szilviát és Mohácsi Szilviát - írja a Népszabadság.
Belső vizsgálatot indított az NBC a híradós műsorvezetőjének hamis állítása miatt - közölt pénteken Deborah Turness, a televíziós társaság igazgatója.
Az új évtől a médiaguru cége gyártja az Aktívot is. Ez azt jelenti, hogy ő a stáb munkáltatója, és ezért máris a legvadabb pletykák kaptak szárnyra a személyi változásokról - írja a Bors.