Kórházba került kislányáért aggódott a Nagy Duett sztárja

De nem csak a híres édesanya, hanem a rajongók is aggodalmaskodtak, mi is történt a kis Csengével, ezért Fésűs Nelly őket is megnyugtatta a közösségi portálon: már minden rendben van, hamarosan újra otthon lesz a kislány.