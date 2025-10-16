Több évnyi profitnak felelhet meg a nyereség.
A napelemparkokat eredetileg Orbán Viktor kormányfőnek és családjának török barátja, Adnan Polat kezdte fejleszteni, ám az üzletember néhány évvel ezelőtt megvált energetikai cégeinek jelentős részétől.
A fideszes polgármester az ellenzéket bírálva tiltakozik a beruházás ellen, amely valójában kormányzati hátszelet élvez.
Sájer Gábor évekig együtt dolgozott Tiborcz Istvánnal, útjaik pedig azóta is követik egymást. A NER-közeli vállalkozó jól járt az egy napra meghirdetett energiahitel-pályázattal is.