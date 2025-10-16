42200 panelből építene gigászi napelem-parkot az Elios volt vezetője, akinek a cége Tiborcz Istvánnál lakik

Sájer Gábor évekig együtt dolgozott Tiborcz Istvánnal, útjaik pedig azóta is követik egymást. A NER-közeli vállalkozó jól járt az egy napra meghirdetett energiahitel-pályázattal is.