Tízmilliárdokat kereshetett a Tiborcz Istvánhoz köthető kör az állammal kötött napelemüzleten

MVM;napelem;Tiborcz István;napelempark;

2025-10-16 08:07:00 CEST

Több évnyi profitnak felelhet meg a nyereség.

Az állami MVM Zöld Generáció Zrt. tavaly nyáron vett meg egy sor, napelemparkot üzemeltető céget, a vállalat szűkszavú közleményéből akkor annyi derült ki, hogy „a megkötött szerződésekkel összesen 249 MWp beépített teljesítményű naperőmű” kerül az MVM Csoport tulajdonába. Azt, hogy pontosan mely cégeket és mennyiért vette meg az MVM Zöld Generáció, nem tudni, de a 444 megnézte az eddig beazonosított cégek beszámolóját, és kiderült, hogy a Tiborcz Istvánhoz különböző módokon köthető vállalkozások összesen legalább 23,6 milliárd forint nyereséggel zárták az állammal kötött üzletet.

A portál által beazonosított cégek közül a két legnagyobb az Innovolt és a Tatooine Solarpark. Mindkét cégnek fele részben tulajdonosa a Green Energy Investhor, ami a VálaszOnline korábbi cikke szerint a Tiborcz István köréhez köthető Central European Opportunity Magántőkealap tulajdonában van. Ezeken túl a gyürei napelempark mögött álló négy céget is megvette az MVM (Solar Engine, Finasys Solarpark, Napraforco-Operation és Békés Solar), ezen cégek tulajdonosai pedig Tiborcz korábbi üzlettársai.

A napelemparkokat tavaly az MVM-nek eladó cégek üzleti beszámolóiból az is kiderül, mennyit kerestek azon, hogy üzleteltek az állammal. A „bejelentett részesedések értékesítéséből származó árfolyamnyereség” soron ugyanis fel kell tüntetniük, mennyi profitjuk származott cégeik értékesítéséből – ez tehát nem azt jelenti, hogy mennyit kaptak a cégekért, hanem azt, hogy mennyivel kaptak többet annál, mint amilyen értéken ők nyilvántartották könyveikben a vállalatokat. Ezek alapján

a Green Energy Investhor 15,5 milliárd forintot kereshetett azon, hogy eladta az államnak az Innovoltban és a Tatooine-ban lévő, 50-50 százalékos tulajdonrészét.

Az MVM mindkét céget teljes egészében megvásárolta. Az Innovolt másik felét pedig a Voyager Magántőkealap adta el, ezt a Mol Vagyonkezelő tulajdonában lévő alapkezelő igazgatta.

A 444 megkeresésére a Green Energy Investhor annyit válaszolt, hogy az Innovoltban és a Tatooine-ban meglévő üzletrészüket portfóliójuk átstrukturálása miatt értékesítették. A többi kérdésre nem válaszoltak, mondván, azok az információk nem nyilvánosak, és nem is akarják közölni a portállal a részleteket.

A cikk szerint az állami felvásárlás másik nagy nyertese az LPBF Holding volt, övék volt ugyanis a Tatooine másik 50 százaléka, melyen túl két másik napelemes céget is eladtak az államnak: a Napraforco-Operationt és a Finasys Solarparkot.

A három társaság értékesítéséből származó nyeresége majdnem 7 milliárd forint volt az LBPF-nek.

Az LBPF tulajdonosai fele-fele részben Dr. Mag Gusztáv ügyvéd mint bizalmi vagyonkezelő és a Coactor Kft. Ez utóbbi egy cégbírósági papír szerint a Tiborcz üzleti köréhez sorolt Figura Ferencé. A Finasysben tulajdonos volt még egy bizonyos Baji Bonita is, aki a kezdetektől benne van ebben a napelemes bizniszben, és a lakcíme megegyezik Figura Ferencével.

Ezen túl a Solar Engine-t az a Sájer Gábor értékesítette az államnak, aki Tiborcz hírhedt közvilágítási cégének, az Eliosnak volt az ügyvezetője, ő 532 milliót keresett az üzleten. A Békés Solar pedig Dicső László Tiborcz-közeli üzletember birtokában volt, ő 595 millió forinttal lett gazdagabb az MVM-mel kötött üzlet után. A portál megjegyzi, ezek a nyereségek is azt jelentik, hogy mintegy tíz-tizenöt évnyi remélt profitot vághattak zsebre, az üzemeltetés kockázata nélkül.