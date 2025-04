Venni vagy nem venni ?

Januártól új személygépjármű-kategóriát vezetett be a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., de ez a változtatás több problémát is felvet: a rendelet szankciói a szabálykövetőket drasztikusabban sújtják, mint a szabálytalankodókat, de még ennél is nagyobb gond, hogy az érintettek többsége nem is tud a változásokról. Hiába azonban a panaszok áradata, a szolgáltató azzal védekezik, hogy ők időben értesítették ügyfeleiket.