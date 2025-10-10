„Van olyan emlék, amelyet jobb nem újraélni” – Röhrig Gézával semmikéről és örökkévalóságról

„Nem játszottunk… Jó lett volna pedig sokat játszani, hisz odabent hamar elsorvad a lélek” – mondja egykori nevelőotthoni múltjáról Röhrig Géza, akinek semmike-dalok címmel jelent meg legújabb verseskötete. Az Oscar-díjas Saul fia című film Kossuth-díjas főszereplőjét a verseiről kérdeztük, de szóba kerültek leopárdok, a Gazdálkodj okosan!, a vallás és az üdvgörcs is. És hogy megpillanthatjuk-e a Blaha Lujza téren prédikálni…