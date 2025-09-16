Dobrev Klára nyílt levelet írt Pintér Sándornak a Budapesti Javítóintézet körüli botrányról

Pintér Sándor;pedofil-botrány;nyílt levél;nevelőotthon;Dobrev Klára;Szőlő utca;

2025-09-16 14:29:00 CEST

Szerinte Orbán Viktor miniszterelnöknek, a belügyminiszterének vagy Polt Péter egykori legfőbb ügyésznek meg kell szólalnia, ha nem akarják, hogy a magyar emberek gyalázatos bűnrészesként tartsák számon őket.

Nyílt levelet írt kedden Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke Pintér Sándor belügyminiszternek, azt firtatva, mi a helyzet a Budapesti Javítóintézet letartóztatásban lévő egykori vezetője, Juhász Péter Pál ügyében zajló nyomozással.

Mint ismert, nemrég Kuslits Gábor, a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (Tegyesz) korábbi vezetője adott a Válasz Online-nak nemrég egy messzire visszhangzó interjút, amelyben elejtette, hogy a Budapesti Javítóintézet letartóztatásban lévő igazgatója, Juhász Péter Pál állítólag kiskorú fiúkat és lányokat közvetített nagyon magas rangú politikusoknak. Kuslits Gábort emiatt feljelentették, a TASZ fog jogi segítséget nyújtani neki, Dobrev Klára pedig most hét pontba szedte a kérdéseit Pintér Sándornak. A Demokratikus Koalíció elnöke a többi között arra kíváncsi, mit tett a rendőrség és az ügyészség eddig, hogy feltárja az ügyet, mikor hozzák nyilvánosságra a nyomozás eddigi eredményeit, hogyan garantálja, hogy a vizsgálatot valóban független szervek végezzék, és hogyan tudják végre garantálni, hogy a magyar gyermekotthonokban élő fiúk és lányok ma, a XXI. század Magyarországán biztonságban nőhessenek fel.

„A hírek szerint a Szőlő utcai gyermekotthonból – és más intézményekből is – rendszeresen szállítottak ki gyermekeket, köztük kisfiúkat és kislányokat, fideszes politikusokhoz. Ez a legsúlyosabb vád, ami egy állammal, egy kormánnyal és egy politikai közösséggel szemben felmerülhet.

Orbán Viktor miniszterelnök, Pintér Sándor belügyminiszter és Polt Péter egykori legfőbb ügyész. Hármuk közül valamelyiknek végre meg kell szólalnia,

ha nem akarják, hogy a magyar emberek gyalázatos bűnrészesként tartsák számon őket” – hívja fel a figyelmet az ellenzéki politikus, aki ezen túl emlékeztet a tavalyi elnöki kegyelmi botrányra is, vagyis hogy másfél év után még mindig nem tudni, miért részesítette elnöki kegyelemben a végül távozó Novák Katalin exállamfő Kónya Endrét, a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon pedofilügyben kényszerítésért elítélt egykori igazgatóhelyettesét. „Ez az ügy nemcsak politikai, hanem emberi kérdés is. Az ország gyermekei nem lehetnek kiszolgáltatva a hatalom bűnös hallgatásának” – zárja levelét a Demokratikus Koalíció elnöke.