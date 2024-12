Ifjú Nobilis a főkommunikátor

Az Origo kirúgási botrányával is összefüggésbe hozott Nobilis Mártont, az üzletember Nobilis Kristóf fiát nevezte ki a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKH) elnökének Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter. A huszonegynéhány éves Nobilis Márton a Fidesznek is megrendeléseket teljesítő Prestige Media Reklámügynökség Kft. tanácsadója és ügyfélkapcsolati menedzsere volt: ez az a cég, amelyet a volt fideszes államtitkár Várhegyi Attila vezet, és felesége, Várhegyiné Fekete Marianna tulajdona, miközben Várhegyi amúgy Lázár egészen közeli emberének is számít: korábban sokat dolgozott Hódmezővásárhelynek, még Lázár polgármestersége idején.