Gond van a mai gyerekek képzelőerejével, ezen is segít a pantomimtréning Karsai Veronikával

A pantomim mint műfaj nemcsak a képzelőerőt fejleszti, de segít nyitottá válni, és a feszültséget is oldja. Ezt vallja Karsai Veronika pantomimművész, mozgásrendező, tréner, aki szerint a gyerekeket és felnőtteket is segítheti, ha szavak nélkül eljátszhatják, ami bennük zajlik. Az oktató ezt a hatást már gyerekként megtapasztalta, mivel egy pantomimdinasztiában nőtt fel: szülei is ezzel foglalkoztak, három testvéréből pedig az öccse is pantomimművész lett.