Újabb kormánypárti bulvárlap jön

Mától nyomtatásban is elérhető Ómolnár Miklós bulvárlapja, a Ripost. Polyák Gábor szerint a médiapiac mai viszonyait figyelembe véve elképzelhetetlen, hogy üzleti alapú az elhatározás, sokkal inkább, amint az online verzióban, itt is politikai okok állhatnak a háttérben. A szakember szerint csak állami hirdetésekkel maradhatna életképes a Ripost. Emlékezetes, az informálisan a Fidesz-kormányhoz kapcsolt Ripost.hu több ellenzéki politikust is lejáratott, illetve a kegyvesztetté vált Spéder Zoltán sem maradt ki a sorból.