Az ingatlan pont akkor épült, amikor az Ómolnár Miklós általa vezetett Ripost az indulása után 600 millió forint állami hirdetési bevételhez jutott.
Orbán Áront egy éve sem, tavaly májusban választottak be, ráadásul öt évre szóló mandátumot és havi 50 ezer forintos tiszteletdíjat kapott.
Mától nyomtatásban is elérhető Ómolnár Miklós bulvárlapja, a Ripost. Polyák Gábor szerint a médiapiac mai viszonyait figyelembe véve elképzelhetetlen, hogy üzleti alapú az elhatározás, sokkal inkább, amint az online verzióban, itt is politikai okok állhatnak a háttérben. A szakember szerint csak állami hirdetésekkel maradhatna életképes a Ripost. Emlékezetes, az informálisan a Fidesz-kormányhoz kapcsolt Ripost.hu több ellenzéki politikust is lejáratott, illetve a kegyvesztetté vált Spéder Zoltán sem maradt ki a sorból.
Kirúgták Ómolnár Miklóst, a Story és a Best bulvármagazinok főszerkesztőjét, akit a magyar bulvárújságírás egyik megteremtőjének tartottak - írja az Index.