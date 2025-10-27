Hadházy Ákos: Szirákon van luxusingatlana a kormányzati bulvár vezetőjének

propaganda;Hadházy Ákos;Ómolnár Miklós;

Az ingatlan pont akkor épült, amikor az Ómolnár Miklós általa vezetett Ripost az indulása után 600 millió forint állami hirdetési bevételhez jutott.

Szökőkutas „tűzivíztározója” és luxusingatlana van a sziráki kastély parkjának szomszédságában a Mediaworks tömegmédia-divízió vezetőjének – közölte egy hétfő reggeli Facebook-posztban Hadházy Ákos.

A független országgyűlési képviselő bejegyzésében azt írta, hogy Ómolnár Miklós a területet még 2008-ban vásárolta meg, azonban a tulajdoni lap szerint a szökőkutas tó (ami a hivatalos térképen tűzivíztározóként van feltüntetve) 2015 végén, az épület pedig 2016 végén épült fel rajta. Az ellenzéki politikus hozzátette, hogy ekkor indult a Ripost nevű lap, amely rövid időn belül évi közel 600 millió forint hirdetési bevételhez jutott adófizetői forrásokból.

A képviselő Ómolnár Miklóst az egyik „legaljasabb, leggátlástalanabb propagandistának” nevezte, az általa irányított Ripostot pedig a „legmocskosabb lejárató kampányokért” tartja felelősnek.