A hatalmas pusztítás miatt a szerdára tervezett békéscsabai program elmarad. Az előrejelzések szerint hazánkba megérkezett a szeles, jeges novemberi időjárás, amelyben már hószállingózás is várható.
A Balatonnál 130 kilométer per órás sebességű széllökéseket is mértek, a katasztrófavédelemnek több mint ötszázszor kellett beavatkoznia a kidőlt fák okozta károk elhárítására. A vonatközlekedés most a vihar miatt állt le a balatoni szakaszon, egy időre lezárták a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret, jelentős késésekre figyelmeztet a Budapest Airport.
Franciaország nyugati és középső részén 32 megyében, azaz az ország harmadában rendeltek el kedden riasztást a Nagy-Britannia felől érkezett viharos erejű szél miatt.
Kedden orkánerejű, 90 km/h-nál is erősebb széllökésekre kell számítanunk, leginkább az ország nyugati felén, emiatt négy megyében másodfokú, azaz narancssárga figyelmeztetést adtak ki. További kilenc megyében elsőfokú figyelmeztetést tartanak érvényben, részben a heves szél, részben a várható felhőszakadás miatt. Hajnalban 10-16, napközben 17-22 fok között alakul a hőmérséklet, de a Dunántúlon helyenként néhány fokkal hűvösebb lesz.