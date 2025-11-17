Orkánerejű széllel söpör át Magyarországon a vihar, eddig főleg a Dunántúlon pusztított

A Balatonnál 130 kilométer per órás sebességű széllökéseket is mértek, a katasztrófavédelemnek több mint ötszázszor kellett beavatkoznia a kidőlt fák okozta károk elhárítására. A vonatközlekedés most a vihar miatt állt le a balatoni szakaszon, egy időre lezárták a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret, jelentős késésekre figyelmeztet a Budapest Airport.