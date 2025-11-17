Durva vihar csapott le az életmódnapokat tartó Kecskemétre, megsemmisültek a szűrővizsgálati berendezések, sérültek is vannak

Hétfő délután Kecskemétre lecsapó rendkívül szélsőséges vihar és orkán erejű szél megsemmisítette a több megyei jogú városba szervezett BENU Családi Életmód Napok elnevezésű ingyenes szűrővizsgálati programokhoz tartozó sátor és eszközkomplexumot, és megsérült a személyzet is – vette észre a hvg.hu a békéscsabai önkormányzat Facebook-oldalán. Rendkívüli közleményben tudatták, hogy az eset miatt a szerdára, november 19-re a békéscsabai Szent István térre tervezett programok elmaradnak.
– A program valószínűleg 2026 márciusában látogathat el Békéscsabára – írták a közleményben, amelyben a szűrőprogram megsérült munkatársainak gyors felépülést kívántak.
– Jegelik a tavaszi meleget a zivatarok – jelezte még kora délután az Időkép a honlapján, azzal, hogy Orgoványon pillanatok alatt 10 fokot zuhant a hőmérséklet. – Delet ütött az óra, és érkeztek délnyugat felől a zivatarok. Innentől berobbant a légkör, a zivatarok életre kaptak, látványos peremfelhővel söpörtek végig Pécsen, aztán láncba rendeződve már átlépték a Tisza vonalát. Azt írták, hogy orkánerejű szél húzza még ránk a meleget délnyugat felől a front előtt, ugyanis többfelé mértek 20-21 fokos tavaszi meleget, majd a zivatarokból jég kezdett potyogni, és pillanatok alatt lehűtötték a levegőt.
– Estére elvonulnak a zivatarok, északnyugat felől pedig egyre nagyobb területre tör be a hideg, néhol a csapadék nem kizárt, hogy halmazállapotot vált, és elkezd szállingózni a hó – jelezték előre az Időkép meteorológusai.