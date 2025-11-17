időjárás;Kecskemét;Békéscsaba;pusztítás;viharkárok;szűrőprogram;sérülések;orkánerejű szél;elmaradás;életmódprogram;

2025-11-17 19:50:00 CET

Durva vihar csapott le az életmódnapokat tartó Kecskemétre, megsemmisültek a szűrővizsgálati berendezések, sérültek is vannak

A hatalmas pusztítás miatt a szerdára tervezett békéscsabai program elmarad. Az előrejelzések szerint hazánkba megérkezett a szeles, jeges novemberi időjárás, amelyben már hószállingózás is várható.