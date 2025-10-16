Portréfotósként megörökítette az erdélyi magyar művészeti élet szereplőit, miközben Nagyváradtól a Duna-deltáig végigfotózta Romániát a Ceaușescu-korszakban. Erdélyi Lajos kevésbé ismert fotóriporteri munkáját mutatja be a Blinken OSA Archivum kiállítása.
Félrevezetések, hatalmi manipulációk, kitalációk: a történelem híres csalásait több mint száz műtárgy illusztrálja.
A nagy történelmi eseményekkel kapcsolatos anyagokat személyes elbeszélések egészítik ki a Blinken OSA Archivum első gyűjteményes kiállításán.
Ezekben a hetekben az OSA Archívum állományába került Kemény István szociológus irathagyatékának jelentős része, főképp az emigrációs években készült jegyzetek, följegyzések, kéziratok, valamint interjúk átiratai. Kemény István a 20. század második felében iskolát teremtett a magyarországi szegénység és a cigányság helyzetének modern szociológiai eszközökkel történő kutatásában.