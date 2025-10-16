Értékes irathagyaték

Ezekben a hetekben az OSA Archívum állományába került Kemény István szociológus irathagyatékának jelentős része, főképp az emigrációs években készült jegyzetek, följegyzések, kéziratok, valamint interjúk átiratai. Kemény István a 20. század második felében iskolát teremtett a magyarországi szegénység és a cigányság helyzetének modern szociológiai eszközökkel történő kutatásában.