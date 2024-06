Levelek a SZER Teenager Partyjához

A Blinken OSA Archivum egy kutatáson alapuló közösségi programot indított, hogy gyűjteményeit új módszerekkel, új megközelítésben értelmezze újra. A tényeken múlik: Gyűjtemények és közösségek című – péntek este hatkor nyíló – kiállítás a „kollektív kurátori munka” és a „közösségi archívumok” módszereit felhasználva mutat be válogatást az Archivum gyűjteményeiből. A tárlat az Archivum mintegy harmincéves történetének első gyűjteményes kiállítása, felöleli a hidegháború korszakának és az azt követő időszaknak a főbb történelmi eseményeit, ugyanakkor betekintést nyújt a hétköznapi emberek mindennapjaiba is.

A tárlaton többek között a Szabad Európa Rádió/Rádió Szabadság Kutatóintézet gyűjteményéből származó, eddig nem látott anyagok szerepelnek, így a Szabad Európa Rádió (SZER) magyar adásának könnyűzenei műsorához, a Teenager Partyhoz írt levelek, valamint a rádiók belső működését bemutató fotók. Az 1959-ben indult, Cseke László (Ekecs Géza) nevéhez fűződő Teenager Party rendkívül népszerű volt a magyar fiatalok körében, miután elsőként mutatta be a beat és a rock sztárjait, Chuck Berryt, Elvis Presleyt, Cliff Richardot, vagy a Beatlest és a Rolling Stonest. Az állampárt természetesen lejárató hadjáratot folytatott a műsor ellen.

Szamizdat anyagok is megtekinthetők a tárlaton, például Dalos György 1985 című regénye Rajk László eredeti illusztrációival. Az Archivum audiovizuális gyűjteménye számos anyagát is bemutatja, többek közt a Fekete Doboz Alapítvány által készített, a magyar rendszerváltás főbb eseményeit dokumentáló videókat, valamint a Privát Fotó- és Filmalapítvány amatőrfilmjeit, amelyek a XX. század szinte egészének magyarországi magántörténelmébe engednek betekintést.

A nagy történelmi eseményekkel kapcsolatos anyagokat olyan személyes elbeszélések egészítik ki, mint a Szovjetunióból a Szabadság Rádiónak küldött levelek, vagy Lukács György filozófus feleségének, Bortstieber Gertrúdnak a rajzai, aki a családjának az 1956 utáni romániai száműzetésből küldött leveleihez mellékelte képeit, amelyek most először láthatóak a nyilvánosság előtt.

Infó: A tényeken múlik: Gyűjtemények és közösségek. Blinken OSA Archivum, Centrális Galéria (1051 Budapest, V., Arany János utca 32. ), nyitva: augusztus 25-ig.

Új arculat

A kiállításmegnyitón mutatják be a Blinken OSA Archivum új arculatát is, amelyet a VAN Studio tervezett. Az intézmény új logója egy egymásnak döntött könyvekből álló „A” betű. Az új arculat négy fő színből és ikonokból áll, amelyek az intézmény gyűjteményi tevékenységét, oktatási és kutatási programjait, valamint kulturális eseményeit szimbolizálják. Az archivum.org címen érhető el az intézmény megújult honlapja, emellett a Centrális Galéria is új weboldalt kapott, ahol mintegy harmincévnyi kiállítás és program érhető el.