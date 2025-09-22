Elrettentő erejű orosz fegyverektől tart a világ

A sors iróniája, hogy miközben az orosz fegyverek elrettentő erejét hirdető moszkvai propagandát bírálják nyugaton, a mi térfelünkön is táplálják ezt a mítoszt. Újabb és újabb cikkek látnak napvilágot a nyugati sajtóban arról, hogy milyen orosz fegyverektől kell leginkább tartania a világnak. A félelemkeltés légköre arra mindenesetre jó, hogy meg lehessen emelni a katonai kiadásokat.