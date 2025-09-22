Marco Rossi: Orbán néha ír nekem, hogy megtudja, mi lesz a felállás

Orbán Viktor;szövetségi kapitány;összeállítás;magyar labdarúgó-válogatott;Marco Rossi;kerethirdetés;

2025-09-22 19:43:00 CEST

A szövetségi kapitány egy olasz sportlapnak nyilatkozott. Állítja, a miniszterelnök nem szól bele a munkájába.

A La Gazzetta dello Sportnak adott interjút Marco Rossi, és a Telex szemléje szerint a magyar futballválogatott szövetségi kapitánya jövőbeni tervei és sportolói, edzői múltjának felidézése mellett arról is beszélt, hogy kiváló a kapcsolata Orbán Viktor miniszterelnökkel, akit nagy szurkolónak tart. – Néha írt nekem, hogy megtudja, mi lesz a felállás, vagy melyik játékosokat fogom behívni. De mindenben teljes szabadságot élvezek – mondta. A magyar válogatottat 2018 óta irányító edző azt mondta, az álma az, hogy negyven év után kijuttassa Magyarországot a világbajnokságra. – Ha ez sikerülne, akkor vissza is vonulhatnék. Örökre emlékeznének rám, és a nagyapám is büszke lenne rám – tette hozzá az olasz szakember.

Rossi edzői pályafutásának nehézségeiről is beszélt, arról, hogy – mint mondta – sosem tudta megát eladni, Olaszországban kisebb csapatoknál kapott csak szerepet. Volt, hogy a szurkolók akarták kirúgatni, de előfordult, hogy pénzt kértek tőle azért, hogy edzősködhessen, pedig futballistaként nem keresett őrült összegeket. Szerinte az változtatta meg a karrierjét, amikor lehetőséget kapott a Budapest Honvédtól, ahol eleinte nagyon keveset keresett, és amikor 2017-ben bajnok lett, ő volt a legkevésbé fizetett edző az NB I-ben.

– Magyarország visszaadta a méltóságomat. Ma már szinte magyarnak érzem magam – mondta a kapitány, aki még a magyar állampolgárságot is megszerezte. Azt a csoda kategóriába sorolta, hogy kétszer is kijutott a válogatottal az Európa-bajnokságra. – Több tucat játékost debütáltattam. Hatalmas munkát végzünk a tehetségek felkutatásában. Mindenki ismeri Szoboszlai és Kerkez nevét, de az igazi siker az, hogy sikerült kiaknázni Varga Barnabás tehetségét, aki korábban a negyedosztályban játszott és egy gyárban dolgozott – fogalmazott Marco Rossi, aki azért egy kis burkolt migránsozást is belevitt: „Budapesten jól élek: a belvárosban lakom, ami biztonságos. Más városokban, mint London, Párizs vagy Milánó, amikor leszáll az éjszaka, menekülni kell.”