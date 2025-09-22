Marco Rossi: Orbán néha ír nekem, hogy megtudja, mi lesz a felállás

A La Gazzetta dello Sportnak adott interjút Marco Rossi, és a Telex szemléje szerint a magyar futballválogatott szövetségi kapitánya jövőbeni tervei és sportolói, edzői múltjának felidézése mellett arról is beszélt, hogy kiváló a kapcsolata Orbán Viktor miniszterelnökkel, akit nagy szurkolónak tart. – Néha írt nekem, hogy megtudja, mi lesz a felállás, vagy melyik játékosokat fogom behívni. De mindenben teljes szabadságot élvezek – mondta. A magyar válogatottat 2018 óta irányító edző azt mondta, az álma az, hogy negyven év után kijuttassa Magyarországot a világbajnokságra. – Ha ez sikerülne, akkor vissza is vonulhatnék. Örökre emlékeznének rám, és a nagyapám is büszke lenne rám – tette hozzá az olasz szakember.
Rossi edzői pályafutásának nehézségeiről is beszélt, arról, hogy – mint mondta – sosem tudta megát eladni, Olaszországban kisebb csapatoknál kapott csak szerepet. Volt, hogy a szurkolók akarták kirúgatni, de előfordult, hogy pénzt kértek tőle azért, hogy edzősködhessen, pedig futballistaként nem keresett őrült összegeket. Szerinte az változtatta meg a karrierjét, amikor lehetőséget kapott a Budapest Honvédtól, ahol eleinte nagyon keveset keresett, és amikor 2017-ben bajnok lett, ő volt a legkevésbé fizetett edző az NB I-ben.Marco Rossi: A legfontosabb, hogy a játékosok kihajtsák magukat a pályán
– Magyarország visszaadta a méltóságomat. Ma már szinte magyarnak érzem magam – mondta a kapitány, aki még a magyar állampolgárságot is megszerezte. Azt a csoda kategóriába sorolta, hogy kétszer is kijutott a válogatottal az Európa-bajnokságra. – Több tucat játékost debütáltattam. Hatalmas munkát végzünk a tehetségek felkutatásában. Mindenki ismeri Szoboszlai és Kerkez nevét, de az igazi siker az, hogy sikerült kiaknázni Varga Barnabás tehetségét, aki korábban a negyedosztályban játszott és egy gyárban dolgozott – fogalmazott Marco Rossi, aki azért egy kis burkolt migránsozást is belevitt: „Budapesten jól élek: a belvárosban lakom, ami biztonságos. Más városokban, mint London, Párizs vagy Milánó, amikor leszáll az éjszaka, menekülni kell.”Négy újonc is tagja Marco Rossi világbajnoki selejtezős kereténekMagyar állampolgár lett Marco Rossi Orbán Viktor azzal vágott fel a TikTokon, hogy megvan neki Emmanuel Macron és Chuck Norris telefonszáma