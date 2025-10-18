A főpolgármester a rakpart tavasztól őszig való lezárásán, a parkolók helyén kialakított közösségi téren gúnyolódó miniszterelnököt a program záróeseményére várja.
Úgy tűnik, éber volt a település fideszes polgármestere, ő riasztotta a helyi hatóságokat, hogy időben lecsaphassanak a „veszélyes” mázolókra.
A hatóság emberei a törvény szigorával léptek fel a parlamenten kívüli párt passzivistáival szemben, és a padok fémvázaira az összes korhadt fát visszarakatták. Azokat később még ismeretlenebb tettesek újra cserélték.
Eltávolították a fémkorlátokat a nemrégiben felújított budapesti "Kiscsibész" tér padjairól.
A hajdan pezsgő életű budapesti körutak mostanában meglehetősen lehangoló látványt nyújtanak, leginkább a kosz, elhanyagolt környezet miatt. Ha a megfáradt gyalogos netán leülne ( és nem beülne) valahová, az külön erőfeszítést igényel: a padok többsége siralmas állapotban van. És akkor itt van nekünk ez a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, amely izgalmas képződmény már eddig is számtalan derűs pillanatot okozott a politikai mezőny bornírtságainak kifigurázásával. Most azonban új, bár szintén a társadalmi közérzet iránt fogékony oldalukról mutatkoztak be: elkezdték rendbe tenni a nagykörúti padokat.