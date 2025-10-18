Karácsony Gergely meghívta egy rakparti vacsorára a kihelyezett grillsütőn szörnyülködő Orbán Viktort

Karácsony Gergely;Orbán Viktor;meghívás;pesti alsó rakpart;grillsütők;padok;

2025-10-18 14:57:00 CEST

A főpolgármester a rakpart tavasztól őszig való lezárásán, a parkolók helyén kialakított közösségi téren gúnyolódó miniszterelnököt a program záróeseményére várja.

Maga a miniszterelnök is lemerészkedett a rakpartra a videója szerint, és éles szemmel észrevette, hogy az bizony a város egyik legszebb helye. Az valamiért kiment a fejéből, hogy a város egyik legszebb helyén korábban autók álltak, mostanában pedig úgynevezett emberek vették birtokba, a feltört beton helyén pedig virágok nyílnak – posztolta szombaton Karácsony Gergely azután, hogy Orbán Viktor közzétett egy Facebook-videót Budapesten már Karácsony van! címmel.

A kormányfő, ahogy a videón látható, arról, lesétált a Pesti alsó rakpartra és az ott talált grillsütőre mutatva szörnyülködött: „Csináljunk egy képet a nemzet fővárosáról. Ikonikus kép. A nemzet fővárosa Karácsony módra. Ezt tudom mondani. Itt állunk a város legszebb pontján, ennyire futja, Istenem!”

A főpolgármester ismertetése szerint azonban az érintett helyszín nyáron sok tízezer embernek nyújtott kikapcsolódást, és csodálkozott is rajta, hogy a Karmelita erkélyéről nem tűnt fel Orbán Viktornak.

– Észrevett egy műtárgyat is, de mintha nem ismerte volna föl, hogy az ott egy grillsütő – grillezni lehet rajta, mert grillezni jó. Amúgy civil szervezetek ötlete volt, talán ettől ijedt meg a miniszterelnök, pedig nem is „sorosukráneus” civilek, hanem ilyen városiak. Grilleztek is jó sokan a nyáron – írta Karácsony Gergely, aki meg is hívta a miniszterelnököt a Nyitott Rakpart záróeseményére, a közösségi vacsorára október 26-ra.