Csak idén 209 pakisztáni diák jön tanulni a magyar egyetemekre, már 1636-an lehettek itt a keleti nyitás jóvoltából

Az Orbán-kormány az állami finanszírozásban tanuló diákokra költött pénz többszörösét, a 2024-ig eltelt tíz év alatt tízmilliárdokat áldozott azokra a fejlődő országból érkező hallgatókra, akik 2023-ban már a teljes létszám 4 százalékát tették ki a magyar egyetemeken.