Az Orbán-kormány az állami finanszírozásban tanuló diákokra költött pénz többszörösét, a 2024-ig eltelt tíz év alatt tízmilliárdokat áldozott azokra a fejlődő országból érkező hallgatókra, akik 2023-ban már a teljes létszám 4 százalékát tették ki a magyar egyetemeken.
Több mint száz embert juttatott át a magyar határon az a pakisztáni, román, cseh és magyar állampolgárokból álló csoport, amelynek tagjai ellen bűnszervezetben elkövetett embercsempészés miatt emelt vádat a Szegedi Járási Ügyészség.