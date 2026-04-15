Irtják a margitszigeti fákat - Igazoló papírokat követel az LMP

Fakivágások kezdődtek a Margitszigeten annak ellenére, hogy a teniszközpont építését könnyítő törvényt az államfő tavasszal megfontolásra visszaküldte a Háznak, mutatott rá sajtótájékoztatóján Csárdi Antal, az LMP országgyűlési képviselője, aki választ vár arra: milyen felhatalmazással kezdték rendezni a terepet.