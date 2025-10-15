EBESZ-megfigyelők is ügyelik a választás rendjét

Az egyenlőségre, a tisztességre, a pártatlanságra és a titoktartás elvére figyelnek az EBESZ választási megfigyelői. Végleges jelentésüket, amelyben ajánlásokat is megfogalmaznak, a választást követően nyolc héttel adják ki.