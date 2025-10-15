Az önkormányzat médiáját vezető Kovács Zoltán a törvényt maradéktalanul betartva végezte a dolgát. Úgy tűnik, éppen ezért rúgták ki. Kétszer is. Másodszor végleg.
Az egyenlőségre, a tisztességre, a pártatlanságra és a titoktartás elvére figyelnek az EBESZ választási megfigyelői. Végleges jelentésüket, amelyben ajánlásokat is megfogalmaznak, a választást követően nyolc héttel adják ki.
Prekoncepció nélkül érkeztek Budapestre a nemzetközi választási megfigyelők, a szokásos módszertan alapján kísérik figyelemmel az áprilisi országgyűlési választás menetét - mondta Audrey Glover, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet korlátozott választási megfigyelő missziójának vezetője budapesti sajtótájékoztatóján.