Így ért véget a középkorú férfi élete - Ütközés, halál Pest megyében (fotó)

Zsámbék és Páty között ütközött össze két autó szerda kora este, a roncsokról készült fotó tanúsága szerint legalább egyikük nagy sebességgel haladt. A rendőrség még vizsgálja a körülményeket, egyelőre csak annyit közöltek, hogy a balesetben egy középkorú férfi meghalt, egy másik ember pedig súlyosan megsérült.