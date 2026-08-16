A szolgáltató szerint a javítást délelőtt befejezhetik, de a regionális rendszer és a helyi tározók feltöltése, valamint az üzemi állapot helyreállítása időt vesz igénybe, ezért csak kora délutánra állhat helyre a vízellátás.
A miniszterelnök váratlanul felbukkant Pátyon egy nemzeti konzultációt népszerűsítő fideszes fórumon. Orbán szerint a jobboldali közösségnek rá kell ébrednie arra, hogy az országnak rengeteg veszítenivalója van.
A vétkes sofőrt elvakította a nap, azért tért át a szemközti sávba.
A korábban boncmesterként dolgozó férfi így vélhetően megtarthatta a hamvasztásra szánt összeget.
A rendőrség emberi test tiltott felhasználása miatt folytat nyomozást.
A dühödt férj előbb anyázott, majd ütött, áldozatára csak úgy záporoztak a csapások.
Bort és újságokat akart kicsempészni a boltból a rendőrök szerint, de nagyon zokon vette, hogy lebuktatták.
Lesodródott egy menetrend szerinti autóbusz a Zsámbékot és Pátyot összekötő útról, az első információk szerint a járművön utazó tizenöt emberből tizenegy megsérült - közölte a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője szerda este az MTI-vel.
Magyarországon minden készen áll ahhoz, hogy a következő évek a gazdasági sikerek jegyében teljenek el - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök kedden Pátyon, a Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. beruházásában épült új nemzetközi logisztikai központ megnyitóján.
Egy sávon megindult a forgalom az M1-es autópálya fővárosból kifelé vezető oldalán, ahol korábban kigyulladt egy kamion - közölte a rendőrség.
Zsámbék és Páty között ütközött össze két autó szerda kora este, a roncsokról készült fotó tanúsága szerint legalább egyikük nagy sebességgel haladt. A rendőrség még vizsgálja a körülményeket, egyelőre csak annyit közöltek, hogy a balesetben egy középkorú férfi meghalt, egy másik ember pedig súlyosan megsérült.
Vélhetően ismét robbanótestet találtak a pátyi óvoda udvarán, ezért 240 sugarú körben védőzónát alakítottak ki és kiürítik a területet - tájékoztatott a Várkonyi Melinda, a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs tisztje szerdán.
Egy 85 milliméteres szovjet légvédelmi repeszgránátot szállítottak el a pátyi Csicsergő óvoda udvarából - ezt Várkonyi Melinda, a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs tisztje közölte a szerkezet azonosítása után.
Elgázolt egy hétéves kisfiút egy menetrendszerű autóbusz Pátyon szerdán kora este, a gyereket kórházba vitték.
Kényszerleszállás közben egy fa tetején landolt egy Pille kisrepülő Páty erdős területén hétfőn délben.
Autójával lesodródott az útról, fának ütközött és súlyosan megsérült egy férfi Budakeszi és Páty között - tájékoztatott a Pest megyei katasztrófavédelem.