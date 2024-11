Orbánnak tetszik az egypárti stabilitás

Pekingi látogatását is öndicséretre, a magyar gazdaság vélt eredményeinek elősorolására használta Orbán Viktor. A stabilitás fogalmát használva vont párhuzamot az egypártrendszerű birodalom és Magyarország között, remélve, hogy utóbbiban is hatalmon marad a most uralkodó párt az áprilisi parlamenti választások ellenére. A magyar kormányfő szerdán kollégájával, Li Ko-csianggal találkozott, ma pedig Hszi Csin-ping államfő, a Kínai Kommunista Párt főtitkára a tárgyalópartnere.