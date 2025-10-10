Szeptember elején jelent meg Péntek Orsolya legújabb regénye, az Itt is istenek vannak. Csavargókönyvéhez kapcsolódik az író-képzőművész most megnyílt kiállítása, az Úton Cascaisba.
Másfél évtized – és egy élet – utazásainak, kereséseinek színes és intellektuálisan, érzékileg is izgalmas lenyomata Péntek Orsolya Itt is istenek vannak című új regénye. A csavargókönyv szerzőjével családi örökségről, isteni jelenlétről és városok sajátos színeiről is beszélgettünk.
Vajon a város határozza meg a lakóit, vagy a benne élők alakítják a maguk képére? S ki éli túl a kölcsönös hatást? Péntek Orsolya Vénusz jegyében című, költői igényű új regénye egy olyan városról szól, mely régebbi, mint az ország, ahol található. Pécs 1500 éves történelme elevenedik meg lakosai történetei által a római kortól napjainkig. A szerzővel beszélgetve arra is fény derül, mikor mondhatjuk a lakhelyünkre: itt otthon vagyunk.
A szabadtéri játékok, az irodalom és a nyomozások kedvelőinek kínál rendhagyó programot az Esernyős kulturális tér és az Óbudai Anziksz folyóirat közös projektje.
Család, munka, művészet – vajon milyen lehetőségei vannak az embernek, ha mindhárom területen egyszerre akar érvényesülni és sikereket elérni? Hóesés Rómában címmel jelent meg Péntek Orsolya regénytrilógiájának zárókötete, mely a 6 évvel ezelőtt megkezdett családtörténeti elbeszélőfolyamból ismét két nőt állít középpontba, ezúttal az ’50-es évektől egészen napjainkig, s a fenti kérdésre ad lehetséges válaszokat. A szerző pedig a mi kérdéseinkre az alábbi interjúban.