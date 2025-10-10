Az időbe települve - Péntek Orsolyával a szívrabló földi mennyországról

Vajon a város határozza meg a lakóit, vagy a benne élők alakítják a maguk képére? S ki éli túl a kölcsönös hatást? Péntek Orsolya Vénusz jegyében című, költői igényű új regénye egy olyan városról szól, mely régebbi, mint az ország, ahol található. Pécs 1500 éves történelme elevenedik meg lakosai történetei által a római kortól napjainkig. A szerzővel beszélgetve arra is fény derül, mikor mondhatjuk a lakhelyünkre: itt otthon vagyunk.