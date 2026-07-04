A kert ma már sokkal több, mint veteményes vagy hétvégi hobbi helyszíne. Menedék a rovaroknak, madaraknak, kikapcsolódás nekünk a felgyorsult hétköznapok közben, illetve mintegy laboratórium a fenntartható megoldások kipróbálására, a klímaváltozás jelentette kihívásokra.
Sáfrányos szeklice, édeskömény, csalán, orbáncfű, körömvirág – csak néhány a Nényei Lujza kertjében, Buda határában növekvő, ehető gyógynövényekből. A fotográfus és vegetáriánus szakács permakultúrás paradicsomában gyümölcsfák és zöldségágyások adnak ízletes és ingyenes táplálékot, amit a fűszerspirálban növekvő zöldekkel ízesít. Már évekkel ezelőtt felébredt benne a vágy, hogy ne legyen kiszolgáltatott, és ne is vegyen el többet, mint amire szüksége van. Személyes világlátása a mai huszonévesek változó kilátásait is tükrözi: az albérletrabság vagy a hitelcsapda sokaknak nem vonzó opció az otthonteremtésre. A természetközeli, senkinek nem ártó szemlélet annál inkább, a nagy rendszerek sebezhetőségét, a klíma törékenységét is szem előtt tartva egy tudatosabb és talán békésebb emberi együttélés felé.
Vidéki gazdaságokban, városi kertekben és önszerveződő közösségekben segíti az emberi léptékű, ökológiai megközelítésű fejlődést, messze túlmutatva az élelmiszer-termelésen.