Textilbe varrt ölelések: a Plüss Kommandó babafészkei és ölelő kezei az anyaméh biztonságát idézik fel a koraszülött és a kórházban hagyott babák számára

Hogyan lehetne a kinti világban lehetőség szerint mindent megadni egy olyan kisbabának, akinek még az anyaméh biztonságában kellene növekedni? Ebből a gondolatból született meg a Plüss Kommandó. Az alapítvány koraszülötteknek segít a nyugodt, biztonságos fejlődésük érdekében. Babafészket, inkubátortakarót, fülvédőt fejlesztenek, hogy minél kevesebb stressz érje az apró embereket.