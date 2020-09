Plüsselefántba varrta a lopott milliókat három kazincbarcikai nő

Valami gond volt a droggal, amit az egyik család tagja vásárolt a másik család tagjától.

Vádat emelt a Pest Megyei Főügyészség húsz ember ellen, akik részt vettek tavaly a ráckevei tömegverekedésben , amelyben többen súlyosan megsérültek – közölte az ügyészség szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében. Szabó Ferenc közleménye szerint a két család között azért alakult ki konfliktus, mert

az egyik család egyik tagja rosszul lett egy tudatmódosító szertől 2019. augusztus 29-én, amelyet a másik család egy tagjától kapott.

Emiatt az a család, amelynek tagja rosszul lett a szertől, vascsövekkel, kardokkal, késekkel, kapákkal, lapátokkal, vasvillával és gumilövedékes fegyverrel megjelent a másik család házánál. Több mint tízen mentek oda. Az egyre bővülő csoport bekiabálásokkal és dobálózással hergelésbe kezdett, közben egyikük egy kisteherautóval – amelynek platóján több fegyvernek használható tárgy volt – lezárta az utca bejáratát is a csoport mögött. Miután ezt megtudták a fenyegetett család környéken lakó tagjai, ők is felfegyverkeztek, és majdnem húszan a helyszínre siettek. Az utcán összetalálkozva a két csoport egymásnak feszült és tömegverekedés alakult ki, válogatás nélkül mindkét oldal használta a keze ügyébe kerülő fegyverként használható tárgyakat. A verekedésnek az vetett véget, hogy mindkét oldalon több súlyos, illetve életveszélyes sérülés is keletkezett, amelyek közül volt olyan is, amely halálhoz vezethetett volna.

Az ügyben a Pest Megyei Főügyészség húsz ember ellen a többi közt súlyos élet elleni bűncselekmény – emberölés kísérlete, életveszélyt okozó, illetve súlyos testi sértés kísérlete –, továbbá többszörösen minősített garázdaság, illetve kiskorú veszélyeztetése miatt emelt vádat. A verekedésben az egyik embert egy vasvillával fejbe szúrták, a sértett emiatt agysérüléssel és a jobb végtagok részleges bénulásával járó nyílt koponyatörést szenvedett. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője az eset után azt nyilatkozta az MTI-nek, hogy 6 mentőautóval és 2 mentőhelikopterrel érkeztek a helyszínre, ahonnan kilenc embert szállítottak kórházba.