„Büszke vagyok a magyar gyökereimre”

Ez az utolsó alkalom, hogy Whitney-ről kell beszélnem – mondta sóhajtva Kevin Macdonald, akivel a Zürich-i Nemzetközi Filmfesztiválon ültünk le egy kávé mellé. Aztán megnyugtattam, hogy a Whitney itt csak mellékes lesz, mivel sokkal inkább vagyok kíváncsi az Oscar díjas nagyapjára, a miskolci születésű Emeric Pressburgerre.