Kitört egy kis háború a Vatikánban, Ferenc pápa visszaszólt az őt kritizáló bíborosnak

Néha egyetlen szó is gyilkolni tud – mondta szombaton Ferenc pápa, aki az egyházon belüli pletykaterjesztés és rágalmazás ellen emelte fel szavát szombati beszédében Gerhard Ludwig Müller német bíboros őt érő kritikus megjegyzései nyomán.