Az Egyesült Államok kérése Donald Trump „stratégiai gondolkodásáról” is sokat elmond az őszi csapatkivonás után.
Nem múlik el nap a nélkül, hogy ne érkeznének hírek a Szíriában bevetett orosz fegyverekről. Az orosz hírportálok gondoskodnak olyan igazi meglepetésekről, amelyek még az amerikai katonai körökben is fejtörést okoznak. Egyre több nyugati elemző hajlik annak a megállapítására, hogy alulértékelték az orosz katonai potenciált, aminek köszönhetően mostanában Putyin diktálja a közel-keleti menetrendet.
Vlagyimir Putyin orosz elnök tegnap, a Moszkva mellett tartott 2015-ös fegyverexpó alkalmából bejelentette, hogy Oroszország idén több mint negyven interkontinentális ballisztikus rakétát állít hadrendbe. A program az orosz fegyveres erők modernizálásának folyamatába illeszkedik.