Magyar Pétertől Rapcsák Andrásig: Miért vált Hódmezővásárhely a szoborháborúk frontvonalává?

A rendszerváltás óta tartó kulturális hullámvasút nemcsak a múlt (f)elszámolását, hanem a köztéri szobrok sorsát is folyamatosan átírja. Legyen szó fővárosi emlékművek áthelyezéséről vagy vidéki városok politikai csatározásairól, a köztéri alkotások mozgatása vitákat generál. Arról nem is beszélve, hogy úgy tűnik, egy alkotás megítélésében erősen befolyásol minket, milyen politikai nézetet vallunk, szerettük-e az ábrázolt illetőt vagy a mű alkotóját. Mélyi József művészettörténész segít abban, hogy nagy látószögből tudjuk szemlélni ezeket az ügyeket.