A nyírségi város vezetője, Rizsák Ildikó, a fideszes szavazatvásárlásokat leleplező A szavazat ára című film egyik szereplője. Állítása szerint ő most a kormányhivatalra és egy helyi villanyszerelőre, sőt, a Tisza párt energiatakarékossági tanácsaira hallgat.
„Miután nem mentem be dolgozni, rám is még több napig várt az autó a tulajdonossal a házam előtt” – meséli Maros András Sorsolják a kaszinótojást című regénye főhősének kínai boltbeli megpróbáltatásait ecsetelve az önéletrajzi párhuzamok kapcsán. És 1993 mellett sem mentünk el szó nélkül.
A szomszédok figyeltek egymásra, így időben érkezett a segítség - írja a vs.hu.