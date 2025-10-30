Hétfőig nem közlekednek repülőjáratok Bécs és Brüsszel között

A brüsszeli robbantások miatt előreláthatólag húsvéthétfőig nem közlekednek repülőjáratok Bécs és Brüsszel között, ezért az Austrian Airlines (AUA) osztrák légitársaság egyéb csatlakozásokat és kerülő útvonalakat kínál az utasoknak - közölte az osztrák közszolgálati média (ORF) honlapján.