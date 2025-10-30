A néhány ezer forintos repülőjegyek a kínálatból.
Az informatikai hiba a Eurowings, a Ryanair, a Turkish Airlines és a Wizz Air járatait is érintette.
Az építési és közlekedési miniszter azonnali változást akar, ha nem, akkor jönnek majd az újabb eljárások.
Az igazságügyi miniszter utasította az eljáró hatóságokat, hogy a lehető legszigorúbban járjanak el a felelősökkel szemben.
Úgy tűnik, a külgazdasági és külügyminiszter ezt a saját sikerének tartja.
Nagy Mártonnak már elküldték a „Közgazdaságtan butáknak” című könyvet.
Moszkvában 31 repülőjárat késik, 14-et pedig töröltek a havazás miatt - közölte szerda délután az Interfax orosz hírügynökség.
Több repülőjárat útvonala is módosult Európában az erős szél miatt, a Liszt Ferenc-repülőtérről vasárnap délig valamennyi menetrend szerinti járat el tudott indulni, az Aeroflot moszkvai járata azonban Budapest helyett Belgrádban szállt le.
A brüsszeli robbantások miatt előreláthatólag húsvéthétfőig nem közlekednek repülőjáratok Bécs és Brüsszel között, ezért az Austrian Airlines (AUA) osztrák légitársaság egyéb csatlakozásokat és kerülő útvonalakat kínál az utasoknak - közölte az osztrák közszolgálati média (ORF) honlapján.