Elszálltak a repülőjegyárak Magyarországon, de sokakat már a kétszámjegyű emelkedés sem izgat

A néhány ezer forintos repülőjegyek a kínálatból.

Nagyon megugrott az Isztambulba eladott repülőjegyek száma őszre, a török megapolisz az egyénileg utazók vásárlási toplistáján immár Londont is megelőzve a második helyre lépett elő a 35 százalékos keresletnövekedés révén - tudta meg a Népszava. Róma nem csak az örök város, hanem az örökzöld repülős úticél is, az oda váltott repülőjegyek két számjegyű, konkrétan 22 százalékos idei áremelkedését a Szentév csak részben magyarázza. A legtöbb európai nagyvárosba drágább lett repülni - mondta lapunknak Horváth Balázs, a Repjegy.hu oldalt üzemeltető Weco-Travel Kft. ügyvezetője. Két számjegyű a drágulás Rómához hasonlóan Brüsszel (+31 százalék), Milánó (+30 százalék), London (+18 százalék), Catania (+17 százalék) és Nápoly (+11 százalék) esetén az őszi foglalásoknál, a szeptember-októberi utazási dátumokra.

A népszerűségi listán folyamatos a mozgás, Róma, Isztambul és London után Párizs, Nápoly, Milánó, Barcelona, Málta, Bari és Catania szerepel az első tízben, ahová Bari és Catania Berlint és New Yorkot - jócskán - maga mögé utasítva jutott be most, miután

Bariba 89 százalékkal, Cataniába pedig 64 százalékkal nőtt a kereslet.

Nagyot nőtt a forgalom még egy olasz városba, Nápolyba (+56 százalék), viszont Berlinbe 14 százalékkal csökkent és New Yorkba is 25 százalékkal visszaesett.

Rövidebb lett az átlagos kint-tartózkodási idő a top 20 nagyvárosból 12 esetében, csak hatnál nőtt a Repjegy.hu adatai szerint. Rómába változatlanul 3,5 napra, Isztambulba idén ősszel 4,1, tavaly még 4,5 napra utaztak a magyarok, akik csaknem egy nappal megnyújtották londoni kiruccanásaikat, amelyek átlagos hossza immár 5,3 napra nőtt. A leghosszabb tartózkodási idővel, átlagosan 10,1 nappal továbbra is Stuttgart szerepel az élbolyban, de itt volt a legnagyobb csökkenés is, a tavalyi 14,4 napról. A legrövidebbek, a milánói és a berlini repülős utak, az átlagos kint-tartózkodási idő egyiknél sem éri el a 3 napot.

A téli szezonra megváltott repülőjegyek közül az egzotikus desztinációknál látszik nagy átrendeződés, a november-március közötti utazásokra vonatkozó foglalásoknál elsősorban a népszerűbb úti céloknál látszik egyelőre csökkenő kereslet: Bangkok, Phuket és Bali esetén. Viszont a többi desztinációra növekedett az eddigi foglalások száma - tájékoztatott Horváth Balázs. Mint részletezte: a thaiföldi kereslet összességében továbbra is kimagasló, Bangkok és Phuket még mindig listavezető, de mögéjük 38 százalékos utasszám növekedéssel felpattant Dubai.

A thaiföldi Krabi 163 százalékkal megnövekedett repülőjegy eladással a 6. legkeresettebb egzotikus úti cél lett nyomban.

Az idei kedvencek között hamarosan új városnevek is feltűnnek majd, hiszen a légitársaságok folyamatosan jelentik be az újabb úticélokat, amelyek közül több is esélyes a legnépszerűbbek közé kerülni gyorsan. A 2025/26-os téli menetrendben ilyen újdonság, hogy a Ryanair heti két járatot indított Marrakesbe és Newcastle-be, utóbbit a Jet2 is repüli heti kétszer mostantól és East Midlands is felkerült a kínálatába. A Wizz Air heti három járatot indít Torinóba és decembertől ugyanennyit Tallinnba. Az EasyJet heti 2-2 járata Bordeaux és Nantes repülőterére ugyancsak mostantól elérhető. 2026 nyarára is vannak már bejelentések: a Wizz Air Billundba, az Air Canada , Torontoba, az American Airlines Philadelphiába, a Condor Frankfurtba repül majd.

Az American Airlines új járatával hosszú idő után újra közvetlen járat köti össze Magyarországot az Egyesült Államokkal, ami kereskedelmi és turisztikai szempontból is nagy jelentőséggel bír. A sok új járatnyitás mellett van pár desztináció, amivel nem találkozhatunk a téli menetrendben, ezek közül kiemelkedik a Wizz Air genovai járatának a törlése, amire kapacitás optimalizálás miatt kerül sor, és a Glasgow – Budapest járatot is hasonló okból szünteti meg a légitársaság - összegezte a Weco-Travel ügyvezetője.