Tanácsnoki posztjáról is lemond.
A fenyegetőző férfit néhány órán belül elkapták, de olyan részeg, hogy egyelőre nem tudták kihallgatni.
Egy jókora arany fux is előkerült a „vita” során.
Az etiles leheletű „president” előbb whiskyvel kínálta a kiérkező mentősöket, majd ismert amerikai slágerekkel kápráztatta el a nagyérdeműt.
Senkinek sem tűnt fel, hogy a részeg török férfi megmentésére induló csapathoz maga a keresett személy is csatlakozott.
Ráadásul saját feleségét és lányát is torkuk elvágásával fenyegette meg.
Sikerült az egyetlen olyan helyet megtalálnia az éjszakai szunyókáláshoz, amit éppen három egyenruhás bérelt ki.
Fényes nappal, Lőrinci egyik utcáján pisztollyal kényszerített két iskolából hazafelé tartó diákot egy részeg férfi arra, hogy a földre feküdjenek, s hogy nyomatékosítsa a parancsot, egyszer a levegőbe is lőtt - olvasható a Heves megyei főügyészség csütörtöki közleményében. Az eset még februárban történt, de csak most emeltek vádat.
Molotov-koktélt találtak a mentősök egy földön fekvő részeg férfi zsebében a Bartók Béla úton, a környéket lezárták. A tűzszerészek megállapították, hogy a tárgy nem robbanószerkezet volt.