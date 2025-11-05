Fegyverrel fenyegetett egy részeg vagyonőr

Fényes nappal, Lőrinci egyik utcáján pisztollyal kényszerített két iskolából hazafelé tartó diákot egy részeg férfi arra, hogy a földre feküdjenek, s hogy nyomatékosítsa a parancsot, egyszer a levegőbe is lőtt - olvasható a Heves megyei főügyészség csütörtöki közleményében. Az eset még februárban történt, de csak most emeltek vádat.