Szórakozóhelyen balhézott részegen egy nagykőrösi fideszes képviselő, kilép az önkormányzati frakcióból

Fidesz;lemondás;részeg férfi;Nagykőrös;

2025-11-05 16:09:00 CET

Tanácsnoki posztjáról is lemond.

Egy nagykőrösieket tömörítő Facebook-csoportban bukkant rá a 444 egy felháborodott posztra, amit egy korábbi települési képviselő tett közzé. Eszerint november 1-jén, a helyi szórakozóhelyen egy fideszes képviselő „alkohol vagy egyéb ajzó szerek” mellékhatásaitól vállalhatatlanul viselkedett.

Az illető politikus Sohajda Márk, aki a Facebookon közzétett közleményében el is ismerte a történteket, bár az nem derült ki, hogy pontosan mit is tett alkoholos befolyásoltságában. A következményeket mindenesetre vállalja.

Sohajda Márk úgy fogalmazott: „Ezúton szeretnék nyilvánosan bocsánatot kérni minden érintettől és a nagyközönségtől a múlt hétvégi, sajnálatos viselkedésem miatt, amelyet ittas állapotban követtem el. Cselekedeteim elfogadhatatlanok voltak, és súlyosan megsértették a szórakozóhely munkatársait, valamint minden jelenlévő méltóságát. Teljes mértékben vállalom a felelősséget a történtekért.”

Mint írta, tisztában van azzal, hogy a viselkedése nem egyeztethető össze közössége bizalmával és nagykőrösi frakciótársai értékvállalásával, ezért azonnali hatállyal lemond tanácsnoki pozíciójáról, és kilép az önkormányzati Fidesz-frakcióból is. Arról nem írt, hogy a mandátumáról is lemondana-e, így azt feltételezhetően megtartja. Erre utalva azt írja, a jövőben azon lesz, hogy a bizalmat helyreállítsa. Közölte azt is, sajnálja, hogy cselekedete megbotránkoztatást okozott a város lakói számára.

Idén májusban a momentumos Berg Dániel került hasonló helyzetbe Budapesten. Ő a Marczibányi Téri Művelődési Központban működő kávézó május végi rendezvényén balhézott részegen, mire Őrsi Gergely II. kerületi polgármester javaslatára betegszabadságra ment és orvosi segítséget kért, később azonban le is mondott alpolgármesteri pozíciójáról és visszavonult.