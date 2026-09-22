Németország, Ausztria és Svájc az idei, 31. Budapest Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendége, amelyen bemutatjuk a Mintha félistenek világában élnénk című kötetet, és lapunk szerzője, Rónay Tamás is dedikál. A négynapos könyves eseményt Visky András nyitja meg október 2-án, amikor Colm Toibín ír író átveheti a Budapest Nagydíjat.
A kötet harminchárom portréval teszi elvenné a magyar történelmet.
Az első szó a vigasz szava, ami a szerzőt illeti. Mint annyi más esetben, most sem vagyunk biztosak benne, hogy az olvasói fogadtatás kellően barátságos lesz.