Túlélők felkutatása helyett már az áldozatok felkutatása folyik, DNS-tesztekkel fogják azonosítani az elhunytakat.
A gyanúsítottat, a székesfehérvári K. Miklóst a Terrorelhárítási Központ segítségével fogták el a rendőrök.
A rendelet azért jött létre, hogy a feltételezett terroristák ne gyárthassanak házi robbanószerkezeteket.
A két gyűjtő önmagát is veszélyeztette, mikor nagy mennyiségű második világháborús fegyvert és robbanóanyagot halmozott fel.
Két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt az Esztergomi Járásbíróság hétfőn egy 20 éves férfit, aki internetes receptekből bombákat és robbanóanyagot készített, majd próbarobbantásokat végzett Bajna külterületén. Az ítélet nem jogerős - közölte a Tatabányai Törvényszék sajtótitkára.
A légiforgalom kiszolgálásában résztvevő járművek, a teherszállítmányok és az utaspoggyászok mellett a légi utasok személyes átvizsgálására is alkalmas robbanóanyag-kereső kutyák kiképzését kezdik meg a sármelléki repülőtéren, ahol egy nemzetközileg is új program keretében összehasonlíthatóvá teszik a kutyák és a mérőműszerek hatékonyságát.
Különféle sorozat- és maroklőfegyvereket és robbanóanyagot foglalt le a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda az ország több pontján, 12 embert előállítottak - közölte honlapján a rendőrség kedd délután.
A Nagykanizsa melletti Homokkomáromban, egy helyi pincében lakott március óta a Teréz körúti robbantás gyanúsítottja, akinél robbanóanyagokat találtak a napokban - közölte pénteken a Zalai Hírlap.
Robbanóanyag birtoklása miatt letartóztattak egy férfit a közép-lengyelországi Lódzban, egy nappal a krakkói katolikus Ifjúsági Világtalálkozó hivatalos megnyitása előtt - jelentette hétfőn a Polsat News lengyel hírtelevízió, az ügyészség későbbi közlése szerint a férfinál a robbanóanyagnak csak nyomait azonosították.
Egy tatabányai garázsban préselt robbanóanyagot, aknavetőket, tüzérségi lövedékeket és egyéb haditechnikai eszközöket találtak, a feltételezett tulajdonost a Tatabányai Járásbíróság pénteken jogerősen előzetes letartóztatásba helyezte.
Vádat emelt az Esztergomi Járási Ügyészség egy 20 éves férfi ellen, aki bombákat és robbanóanyagot gyártott Bajnán - közölte a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség.
Mintegy ötszázan tüntettek szerda este Kézdivásárhelyen a merényletkísérlet gyanújával letartóztatott Beke István szabadon bocsátását követelve - írják a csütörtöki székelyföldi napilapok. Szerdán a Mediafax hírügynökség ügyészségi forrásokra hivatkozva közölte, hogy egy október 10-ei összejövetelükön tervezték el a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) kézdivásárhelyi tagjai, hogy petárdákból összeállított robbanószerkezetet hoznak működésbe Románia nemzeti ünnepén Kézdivásárhelyen, amelyet a katonai parádé útvonala közelében, egy szemeteskukában akartak elrejteni.
Hajdu János, a Terrorelhárítási Központ (TEK) főigazgatója az M1-nek nyilatkozva kedd este elmondta: a TEK a hétvégén két csoportot fogott el, lőfegyvereket, robbanóanyagokat is talált náluk, a házkutatásokon pedig "bombalaborra" is bukkantak.
Őrizetbe vettek a rendőrök egy férfit, aki éles robbanóanyagokat, gránátokat tárolt székesfehérvári hobbikertjénél - közölte a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság pénteken a rendőrség honlapján.
Legalább 150 robbanóeszközt és dinamitot loptak el a dél-franciaországi Marseille közelében található Miramas egyik katonai létesítményből - erősítette meg kedden az ügyészség a helyi lapok értesülését.
Robbanóanyaggal való visszaélés bűntett gyanúja miatt indított büntetőeljárást a rendőrség három férfi ellen, akik szombaton robbanóanyagot szállítottak az autójukban - közölte a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság hétfőn a rendőrség honlapján.
Otthonában, a hűtőszekrényében tárolt robbanóanyagot és robbanószert egy budapesti férfi, felfüggesztett börtönbüntetésre ítélhetik - közölte a Fővárosi Főügyészség.