Bombakereső kutyákat képeznek Sármelléken - Fotók!

A légiforgalom kiszolgálásában résztvevő járművek, a teherszállítmányok és az utaspoggyászok mellett a légi utasok személyes átvizsgálására is alkalmas robbanóanyag-kereső kutyák kiképzését kezdik meg a sármelléki repülőtéren, ahol egy nemzetközileg is új program keretében összehasonlíthatóvá teszik a kutyák és a mérőműszerek hatékonyságát.