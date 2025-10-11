Nem találtak túlélőket a tennessee-i robbanóanyaggyárban történt detonáció után

robbanás;Egyesült Államok;gyár;robbanóanyag;Tennessee;

2025-10-11 22:18:00 CEST

Túlélők felkutatása helyett már az áldozatok felkutatása folyik, DNS-tesztekkel fogják azonosítani az elhunytakat.

Nem találtak túlélőket a tennessee-i robbanóanyag-gyárban történt detonációhelyszínén. A korábbi jelentések szerint legkevesebb 18 ember eltűnt, amikor robbanás következett be az Accurate Energetic Systems nevű robbanóanyag-gyártó cég egyik üzemében az amerikai McEwen kisváros közelében, Nashville-től 92 kilométerre délnyugatra Tennessee államban pénteken.

Több mint háromszáz ember kutatott át szinte minden talpalatnyi helyet a létesítmény területén, és eddig nem találtunk egytelen túlélőt sem - mondta el szombaton Chris Davis Humphrey megyei seriff. Megerősítette, hogy a túlélők felkutatása helyett már az áldozatok felkutatása folyik, DNS-tesztekkel fogják azonosítani az elhunytakat. A halálos áldozatok számát azonban még nem tudták megállapítani.

A robbanás egy dombtetőn álló épületben történt. A seriff szerint az épület teljesen megsemmisült, semmi nem maradt belőle. A törmelék legalább fél mérföldes körzetben szóródott szét, és a több mint 24 kilométeres körzetben lehetett érezni a detonáció erejét.

Az az Accurate Energetic Systems az amerikai hadsereg számára gyárt és tesztel robbanóanyagokat a mceweni gyárban. Közleményében a cég tragikus balesetnek nevezte a detonációt.

A detonáció okait több hatóság, köztük az FBI és az alkohol- és dohánytermékek, illetve lőfegyverek forgalmával foglalkozó ügynökség, az ATF is vizsgálja.