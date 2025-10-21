Romániában a többi között autó- és elektronikai alkatrészek csomagjaiba rejtették, Lengyelországban pedig pirotechnikai eszköznek álcázták a robbanóanyagokat.
Fejezze be a lopást, vagy levegőbe repítem a hivatalt – üzente neki az idős férfi.
A Fővárosi Törvényszék másfél év, három évre felfüggesztett börtönre ítélte azt a férfit, aki azzal fenyegetőzött, hogy a XVIII. kerületi rendőrkapitányságon felrobbant egy kézi páncéltörő gránátot - közölte a fővárosi főügyész.
Jogerősen tizenhárom év fegyházbüntetéssel sújtott a Szegedi Ítélőtábla csütörtökön egy abádszalóki férfit, aki egy gázpalackkal megpróbálta fölrobbantani azt a házat, amelyben két gyereke és két unokája is tartózkodott.