Robbantással fenyegetőzött - Felfüggesztett börtönt kapott

A Fővárosi Törvényszék másfél év, három évre felfüggesztett börtönre ítélte azt a férfit, aki azzal fenyegetőzött, hogy a XVIII. kerületi rendőrkapitányságon felrobbant egy kézi páncéltörő gránátot - közölte a fővárosi főügyész.