Orosz ügynökként ukrán állampolgárok akartak robbantani Bukarestben és Varsóban, de letartóztatták őket

Bukarest;Varsó;letartóztatások;ukrán állampolgárok;robbantási szándék;orosz kémek;

2025-10-21 19:20:00 CEST

Romániában a többi között autó- és elektronikai alkatrészek csomagjaiba rejtették, Lengyelországban pedig pirotechnikai eszköznek álcázták a robbanóanyagokat.

Román–lengyel együttműködésben nyolc, az orosz titkosszolgálattal kapcsolatban álló ukrán állampolgárt tartóztattak le Bukarestben, illetve Varsóban kedden – írja a hvg.hu. A gyanú szerint két orosz ügynök az ukrán tulajdonban lévő Nova-Post csomagküldő szolgálatnál helyezett el több robbanószerkezetet a román fővárosban. A távirányítással aktiválható robbanóanyagot autóalkatrészeket, fejhallgatókat és GPS-lokátorokat tartalmazó csomagokba rejtették el. A Román Hírszerző Szolgálat (SRI) információi szerint a Nova-Post székhelyénél felbukkanó ukrán állampolgárok Lengyelországból érkeztek Romániába, és október 14-én és 15-én adták fel a gyanús küldeményeket.

A SRI közleménye hangsúlyozza, hogy az eddigi információk szerint a Nova-Post kiterjedt hálózatán keresztül akartak orosz megbízásból több helyszínen is merényletet elkövetni. Jacek Dobrzynski, a lengyel titkosszolgálat szóvivője kedden közölte, adataik szerint a többfős hálózat Románián és Lengyelországon keresztül Ukrajna területére akart robbanóanyagot juttatni.

A lefoglalt pirotechnikai eszközök termit vas-oxidot és bárium-nitrátot tartalmaztak, és a lengyel hírszerző szolgálat szerint alkalmasak arra, hogy szabotázsakciók sorozatát kövessék el a támadók. A most letartóztatott nyolc emberen kívül Lengyelországban 55 embert állítottak elő. Azzal vádolják őket, hogy az orosz titkosszolgálat megbízásával szabotázsakciók előkészítésén dolgoznak.

Egy évvel korábban a DHL csomagküldő szolgálat lipcsei raktárában azonosítottak robbanószerkezetekkel ellátott csomagokat a Reuters tájékoztatás szerint. Thomas Haldenwang, a német belföldi hírszerző szolgálat szóvivője akkor parlamenti meghallgatáson úgy nyilatkozott: Moszkva áll a terrorcselekmények mögött.