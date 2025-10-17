Máglyák Irakban

Már nem a jordán pilóta az egyetlen elevenen elégetett túsza az Iszlám Államnak, szombaton három irakit ugyanúgy végzett ki a terrorcsoport. Bagdadban robbantásos merényletet követtek el. Két arab állam ugyan kilépett a terrorellenes nemzetközi koalícióból, Németország viszont több fegyvert fog szállítani Iraknak.