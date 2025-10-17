A merényletkísérletet Giorgia Meloni kormányfő és számos olasz közéleti személyiség is is elítélte. A merénylet indítéka egyelőre ismeretlen, egy feltevés szerint a maffia állhat a támadás mögött.
A támadást egy elektromos robogó belsejébe rejtett robbanóeszközzel követték el.
Húszévi letöltendő szabadságvesztésre ítélte a wroclawi kerületi bíróság szerdán a tavalyi ottani robbantásos merényletkísérlet tettesét, akit az ügyészség terrorista jellegű bűncselekmény elkövetésével vádolt meg.
Elfogtak egy szélsőséges iszlamistát robbantásos merénylet előkészítésének gyanúja miatt Németországban - közölték csütörtökön a hatóságok.
A tunéziai elnöki őrség egyik autóbuszát támadták meg az észak-afrikai ország fővárosában. A támadásban az elnöki gárda legkevesebb tizenegy tagja meghalt - írja a vs.hu.
Már nem a jordán pilóta az egyetlen elevenen elégetett túsza az Iszlám Államnak, szombaton három irakit ugyanúgy végzett ki a terrorcsoport. Bagdadban robbantásos merényletet követtek el. Két arab állam ugyan kilépett a terrorellenes nemzetközi koalícióból, Németország viszont több fegyvert fog szállítani Iraknak.