újságíró;Olaszország;merényletkísérlet;robbantásos merénylet;oknyomozó újságírás;Giorgia Meloni;

2025-10-17 14:10:00 CEST

Oknyomozó újságíró autóját robbantották fel Olaszországban

A merényletkísérletet Giorgia Meloni kormányfő és számos olasz közéleti személyiség is is elítélte. A merénylet indítéka egyelőre ismeretlen, egy feltevés szerint a maffia állhat a támadás mögött.