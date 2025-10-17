Oknyomozó újságíró autóját robbantották fel Olaszországban

Giorgia Meloni olasz kormányfő pénteken együttérzését fejezte ki Sigfrido Ranucci ismert televíziós oknyomozó újságírónak, akinek autóját Rómához közeli otthona előtt szerdán éjjel robbanószerkezettel felrobbantották.
A robbantásos merényletet, amelyben senki sem sérült meg, számos más olasz közéleti személyiség is elítélte. Az újságíró a Róma elővárosában, Pomeziában lévő otthonában tartózkodott, amikor autója a háza előtt, az utcán felrobbant. A robbanás ereje a lánya autójában és a szomszédos épületben is kárt tett. A híradások szerint a detonáció ereje bárkit megölhetett volna, aki éppen arra jár. Az újságíró a történtek miatt rendőri védelmet kapott.
Meloni, aki „súlyos megfélemlítésnek” nevezte a robbantást, a merényletet elítélve szolidaritását fejezte ki Ranuccival. „Az információ szabadsága és függetlensége demokráciáink alapvető értékei, amelyeket továbbra is védeni fogunk” – hangsúlyozta közleményében. A robbantás indítéka egyelőre ismeretlen, egy feltevés szerint a maffia állhat a támadás mögött.
A tengerparti település lakói két egymást követő, hangos robbanást hallottak. A nyomozók két töltényt is találtak Ranucci házán kívül. Az újságíró elmondta, hogy tavaly is talált két töltényt a háza előtt, amelyeket nyilvánvalóan fenyegetésként hagytak ott.
Sigfrido Ranucci a Rai3 tévécsatorna több díjjal is elismert Report című adásának riportere. A Report rendszeresen közöl híreket ismert olasz politikusokról, vezető üzletemberekről és közszereplőkről. A napokban mentette fel a bíróság Ranuccit egy rágalmazási ügyben, amelyet a Report egyik műsora miatt indítottak ellene.