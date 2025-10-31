A hűtőberendezés működött ugyan, de a húsokon csak egy sérült címke volt, amelyen a fogyaszthatósági határidő már két héttel az ellenőrzés előtt lejárt.
A hústermékeket borító penész és a lejárt szavatossági idős termékek szinte jelentéktelennek tűntek a rágcsálók rohama mellett.
A kormány szerint az élő- és félsertés áfájának csökkentése meghozta az eredményt. Valóban meghozta: milliárdos húsáfa-csalás a Dunántúlon és az Alföldön, romlott húsok tonnái a hűtőházakban - írja közleményében Gőgös Zoltán.