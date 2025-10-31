Szlovákia;teherautó;jogsértés;Nemzeti Adó- és Vámhivatal;romlott hús;

2025-10-31 10:21:00 CET

Több mint 800 kilogramm romlott csirkehúst találtak egy szlovák kisteherautóban

A hűtőberendezés működött ugyan, de a húsokon csak egy sérült címke volt, amelyen a fogyaszthatósági határidő már két héttel az ellenőrzés előtt lejárt.